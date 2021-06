Os cientistas não são bruxos, senhor Presidente

A picardia entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, que se desenrolou esta semana, pode ser vista como uma disputa de protagonismo, que não prejudica em nada o país. Mas não deixa de ser estranho que o assunto seja enterrado, sob o argumento presidencial de que queria “todos focados” no jogo da selecção de futebol contra a Hungria, com que Portugal se iniciou no Euro 2020, na terça-feira.