Trabalhador atropelado em acidente com carro de Cabrita atravessou a faixa de rodagem

Não houve despiste nem mudança de faixa de rodagem no acidente de sexta-feira, esclarece o Ministério da Administração Interna. Os trabalhos de limpeza da via não estavam sinalizados.

O Ministério da Administração Interna esclarece num comunicado divulgado neste sábado algumas das circunstâncias em que ocorreu o acidente de viação que envolveu a viatura que transportava Eduardo Cabrita na A6 e do qual resultou uma morte por atropelamento. O gabinete informa que era o trabalhador que estava a atravessar a faixa de rodagem e que não houve qualquer despiste. Além disso, “não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso”.

“O Ministério da Administração Interna esclarece que a viatura não sofreu qualquer despiste; a viatura circulava na faixa de rodagem, de onde nunca saiu, quando o trabalhador a atravessa; o trabalhador atravessou a faixa de rodagem, próxima do separador central, apesar de os trabalhos de limpeza em curso estarem a decorrer na berma da auto-estrada; não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso”, lê-se no comunicado.

A nota acrescenta que "estando a decorrer uma investigação ao acidente, por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Évora da Guarda Nacional Republicana, quaisquer informações adicionais só poderão ser prestadas nesse âmbito”.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, o acidente ocorreu na sexta-feira “por volta das 13h”, ao quilómetro 77 da auto-estrada que liga Marateca à fronteira do Caia, em Elvas (distrito de Portalegre), e vitimou um homem de 43 anos que estava a executar “trabalhos de manutenção” na via. O homem chegou a ser “assistido”, mas “acabou por falecer no local”.

Logo na sexta-feira, o ministro lamentou “profundamente o sucedido” e apresentou “sentidas condolências à família enlutada”. Foi o ministério tutelado por Cabrita que deu conhecimento do acidente à comunicação social. “No regresso de uma deslocação oficial a Portalegre, a viatura que transportava o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sofreu um acidente de viação, do qual resultou a morte, por atropelamento, de um cidadão, na auto-estrada A6”, referia o comunicado.