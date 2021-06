Na primeira marcha LGBTI+ também houve máscaras (contra a invisibilidade)

Fabíola Cardoso, hoje deputada do Bloco, foi uma da impulsionadoras da primeira Marcha do Orgulho em Portugal. Este ano voltará a desfilar também para lembrar o papel que as mulheres tiveram na organização.

Vinte e um anos depois da Marcha do Orgulho ter desfilado pela primeira vez em Lisboa, este sábado, as bandeiras e vozes pelos direitos LGBTI+ voltarão a encher as ruas portuguesas pela luta contra a discriminação com base na orientação sexual. Entre os presentes estará a deputada do Bloco de Esquerda, Fabíola Cardoso, uma das impulsionadoras da primeira marcha e a voz que leu o manifesto das cinco associações que uniram esforços para dar visibilidade à luta pelos direitos LGBTI+. O que a traz à rua é a mesma urgência que a trouxe há mais de duas décadas: “Não tenho vergonha, tenho bons motivos”, resume a deputada, recordando as palavras que os cartazes e faixas envergavam então em 2000.