A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria - Jacinta Quitéria fala dos lenços dos namorados

Todos os dias penso: será que mudamos alguma coisa na vida das pessoas? Vamos lá, gravamos, estamos com elas pouco tempo, vamos embora, publicamos os vídeos, tentamos fazer discriminação positiva ou então fazemos processos criativos com elas, mostramos o que sabemos, o que aprendemos, se elas mudam algumas coisa ou não. Depois vamos embora. É a nós que dizem que fizemos um bom trabalho, nunca a elas. O processo faz-nos mais ricos, ganhamos dinheiro assim, a fazermos o que gostamos, e o resto? E elas? O que lhes demos chega? Será que chega?

Era preciso sermos muitos e arranjar fórmulas que pudessem deixar mais do que apenas uma experiência. Era preciso mudar muito e este é o verdadeiro desafio: pensar como podemos mesmo acrescentar coisas. Mas, ainda assim, gravamos, damos conhecimento a quem o quer ter. Com 87 anos, Jacinta Quitério, de Glória do Ribatejo, fala dos lenços, da vida e do que já não há.

O P3 partilha regularmente alguns vídeos do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela, seleccionados pelo autor, Tiago Pereira.