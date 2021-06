5 anos de quarto às escuras é para quem quiser “experienciar” a fotografia analófica

Foi no Bairro do Armador, em Marvila, que cinco amigos se reuniram para produzir arte às escuras. Já passaram cinco anos desde que Bruno Candeias, Gonçalo Matias, Luís Silvério, Tiago Soares e Pedro Freitas encontraram no Espaço Lx Jovem as condições e o material necessário à revelação e ampliação de fotografia analógica. Hoje continuam a alentar este interesse e agora organizam uma exposição para mostrar ao mundo o que se pode fazer num quarto escuro.

“Em jeito de celebração do aniversário do colectivo, organizámos uma mostra das fotos de cada um dos membros”, conta Luís Silvério, em entrevista ao P3. São três fotografias por autor, já que “no espaço não é possível pôr mais”, num total de 15 obras expostas. Os géneros são distintos, as técnicas fotográficas também. Encontram-se no detalhe de serem todas a preto e branco, já que o local assim o dita: o laboratório onde regularmente se reúnem apenas permite a revelação nesse formato, que já se tornou habitual aos conhecedores do ¼ escuro.

Luís revela que a única imagem a cores da exposição é da sua autoria, onde captura uma paisagem, um dos seus géneros de escolha. “Não tanto aquela paisagem natural, mas a mais humanizada ou alterada pelo Homem, onde se nota a sua presença”, explica. Os amigos, todos fotógrafos amadores, escolhem os seus próprios temas, da fotografia de rua à de detalhe, passando pelos retratos e paisagens.

De paisagens a retratos nocturnos com flash, de médio a grande formato e quase sempre a preto e branco, com câmaras construídas pelos próprios membros e outros utensílios fotográficos se compõe a exposição. A inauguração da 5 anos de quarto às escuras acontece a 19 de Junho, pelas 15h, no local do costume (Av. Vergílio Ferreira, 2282), e dá a oportunidade aos visitantes de serem fotografados pelo colectivo, vendo depois a sua fotografia ser revelada em tempo real. Até ao final de Julho, como sempre, de resto, as portas deste quarto escuro estão abertas a quem quiser entrar e “experienciar” a fotografia analógica.

Texto editado por Amanda Ribeiro