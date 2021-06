Pão e futebol

A velha trilogia salazarista do fado, futebol e Fátima foi substituída pela moderna trilogia do futebol, futebol e futebol.

O espaço concedido à vitória do Sporting e ao Euro 2020 em recentes edições do PÚBLICO levou o leitor Arlindo de Sousa a escrever ao provedor. “Será mesmo um assunto de interesse nacional? Os leitores do PÚBLICO serão os mesmos dos jornais desportivos? Creio bem que não…”