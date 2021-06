Clérigo Ebrahim Raisi vence eleições presidenciais do Irão

Os iranianos elegeram um novo Presidente à primeira volta, disse este sábado o actual Presidente, Hassan Rohani, enquanto dois candidatos felicitaram o ultraconservador Ebrahim Raissi pela vitória, sem esperar pelo anúncio dos resultados oficiais.

“Felicito o povo pela sua escolha”, disse Rohani num discurso televisivo. “As minhas felicitações oficiais virão mais tarde, mas sabemos quem obteve votos suficientes nesta eleição e quem foi eleito hoje pelo povo”, acrescentou o chefe do Governo, sem indicar o nome do vencedor.

Ebrahim Raissi conquistou 17,8 milhões de votos (mais de 62,2% dos votos, segundo resultados oficiais parciais divulgados este sábado), declarou o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Jamal Orf, durante uma entrevista colectiva em Teerão, em que não deu uma estimativa da participação. Mais de 28 milhões de iranianos, de 59 milhões de eleitores, votaram, disse ainda.

O general Mohsen Rezaï, ex-comandante-chefe da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, ficou em segundo lugar, com mais de 11,5% dos votos, à frente do ex-presidente do Banco Central Abdolnasser Hemmati (8,3%) e deputado Amirhossein Ghazizadeh-Hachémi (3,4%), segundo os números parciais fornecidos por Jamal Orf. De acordo com essa contagem, terá havido mais de 14% de votos em branco ou nulos.

Esperava-se que Raisi, um clérigo xiita de 60 anos que está sujeito a sanções nos Estados Unidos da América por alegados abusos dos direitos humanos, vencesse as eleições, graças ao apoio do líder supremo aiatola Ali Khamenei.

O único rival moderado de Raisi também o parabenizou pela vitória. "Espero que a administração, sob a liderança do líder supremo ayatollah Ali Khamenei, deixe a República Islâmica orgulhosa, melhore a vida das pessoas e garanta o bem-estar da nação”, referiram os meios de comunicação locais citando Abdolnasser Hemmati em carta.

O Presidente eleito é um crítico severo do Ocidente, acusado por críticos de abusos de direitos humanos que remontam a décadas – alegações que os seus defensores negam. Raisi foi nomeado por Khamenei para o cargo de responsável pelo poder judicial em 2019.

A eleição acontece num momento crítico: o Irão e seis grandes potências estão em negociações para reanimar o acordo nuclear de 2015. O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou o negócio em 2018 e voltou a impor sanções que reduziram a receita do petróleo do Irão.

Raisi não anunciou nenhum programa político ou económico detalhado durante a campanha eleitoral, mas apoiou o renascimento do pacto nuclear, um desenvolvimento que traria um afrouxamento das sanções dos EUA que esmagaram a economia.