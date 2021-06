Guerra pela publicidade no Porto: providências cautelares, “empresas fantasma” e receita da câmara empatada

O relatório preliminar ainda nem sequer saiu e o concurso internacional para a exploração dos painéis publicitários sob domínio municipal, no Porto, já está a gerar polémica. A celeuma começou ainda antes do encerramento das candidaturas, com a JCDecaux (JCD) a interpor uma providência cautelar para impugnar o concurso, e continuou já depois do fecho das inscrições, no final de Maio, com alguns dos proponentes a levantarem suspeitas sobre a possível existência de “empresas fantasma” na lista de candidatos, alegadamente associadas a uma das empresas concorrentes.