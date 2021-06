Tunísia: do turismo de massas ao destino de luxo

As placas indicam Cartago e, de repente, regressamos às aulas de História da adolescência e começamos a dar corpo à matéria então aprendida, a situar as coisas e os heróis nos seus lugares. Ali, parados em frente ao Mediterrâneo, imaginamos os fenícios a aventurarem-se mar adentro, fomentando rotas comerciais e rivalidades com os vizinhos gregos e, mais tarde, com os romanos. Aquela que é hoje a República da Tunísia fica a pouco mais de uma hora de voo de Itália, por isso não é difícil imaginar Aníbal a atravessar os Alpes e a invadir Roma com os seus imponentes elefantes. Sim, estamos em África, na região do Magrebe, e há de tudo um pouco para ver, da história ao deserto, das tradições a uma modernidade envolta em luxo e cosmopolitismo. Vamos lá?