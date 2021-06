Do interior vê-se Portugal

No Redondo, quem não quiser ser visto o melhor é evitar a companhia de Bento. Seja no centro da vila ou numa distante e aparentemente perdida estrada de terra no limite do concelho, toda a gente parece conhecê-lo. Levantam a mão, apitam, mandam bocas — “então, por onde é o passeio, hoje?” —, convidam-no para um copo. Bento responde na mesma moeda. Diz olá, diz que não e que sim, dependendo do pedido ou da insistência, abranda e estaciona a sua velhinha Renault Master vezes sem conta, como se uma das funções do seu trabalho fosse sorrir.