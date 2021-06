Sensi Azores: um hotel-casa para nós e para a reforma de Guga

Saímos de Ponta Delgada pela fresca e tomamos a EN1-1A em direcção aos Ginetes. Não temos hora marcada, pelo que nos deixamos ir, devagar, ao sabor da vontade do momento. Quando vemos a placa a indicar as lagoas das Sete Cidades, não resistimos e lá vamos, mais uma vez, em busca daquela paisagem que nunca nos cansamos de ver. Só que, hoje, vamos além do postal ilustrado visto de cima e descemos pela primeira vez à povoação, onde uma estrada separa as duas lagoas, aquelas que, com a luz certa, em dias abençoados, parecem pintar-se de azul, uma, e de verde, a outra.