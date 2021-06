Cruzeiros retomam a navegação a pouco e pouco

Depois de mais de um ano praticamente em suspenso, a indústria dos cruzeiros volta a retomar a actividade um pouco por todo o mundo, à medida que os países vão reabrindo os portos e as companhias implementam apertados protocolos de segurança e higiene para prevenir o surgimento de surtos de covid-19 a bordo.

Enquanto algumas companhias estão a vacinar toda a tripulação e a exigir que os passageiros estejam também vacinados contra o SARS-CoV-2 (é o caso da Carnival, Norwegian, Azamara ou Princess, com excepção para as crianças), outras exigem apenas a apresentação de um teste PCR negativo ou realizam-no antes do embarque (caso da Costa Cruzeiros e da Royal Caribbean, apenas para viagens fora dos EUA).