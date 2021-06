Costa Smeralda: navegar numa bolha onde tudo está tão diferente ou estranhamente igual

NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Tivemos de fazer testes e medições diárias de temperatura, a máscara é omnipresente e as saídas nos portos são obrigatoriamente guiadas. Não há festa, discoteca ou karaoke , mas o cruzeiro ainda é sinónimo de férias, espectáculos e glamour nocturno. Agora numa bolha flutuante.

A música está altíssima na zona da piscina interior ao final da tarde. Passam hits do momento e êxitos de outras épocas. Há quem balance o corpo ao ritmo da música ou se deixe trautear o refrão, recostado nos almofadões, de cabelo ainda molhado e toalha enrolada no corpo. Duas raparigas ousam um pé de dança lá ao fundo, frente a frente mas a poucos metros de distância uma da outra. Entre os núcleos de bancos almofadados, espreguiçadeiras e zonas de mesas e cadeiras, encontramos famílias com crianças pequenas, vários grupos de jovens, outros nem tanto assim, alguns casais.