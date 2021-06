Seixal: à descoberta da cidade-baía, com o Público

A edição de 26 de Junho do PÚBLICO traz a primeira edição da revista Seixal – uma revista para descobrir e viver a cidade-baía e o território que a envolve, promovida pelo Município do Seixal.

É preciso estar ali, de olhos na baía e no Tejo que se abre adiante, com Lisboa como pano de fundo, para se perceber a tríade ganhadora que define o Seixal: vistas amplas, tranquilidade e proximidade.

O Seixal tem vindo a crescer em anos recentes, na atracção de turistas mas também de novos habitantes – tornou-se uma espécie de estrela ascendente na Grande Lisboa, o “município-bairro” no qual se quer viver.

É dessa dupla atractividade que nasce uma revista que simultaneamente retrata o Seixal enquanto sítio de passeio e enquanto lugar com qualidade de vida. Na revista Seixal, promovida pelo município e editada, produzida e distribuída pelo PÚBLICO, cabem roteiros de passeio, as boas mesas locais (muitas delas com vistas de sobra sobre a baía), brincadeiras em família e actividades de ar livre, entrecortadas com as histórias de quem chama casa a este território a sul do Tejo.

Seixal é uma revista local no espírito, porém pensada e direccionada para forasteiros. Uma revista para descobrir e para viver o Seixal, distribuída gratuitamente com a edição de 26 de Junho do PÚBLICO.