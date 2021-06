Vitória portuguesa na The Ocean Race Europe

O VO65 “Racing for the Planet” da Mirpuri Foudantion Racing venceu neste sábado a regata costeira em Génova e confirmou o triunfo na primeira edição da versão europeia da antiga Volvo Ocean Race.

Após uma primeira etapa onde um erro de navegação retirou as possibilidades de vitória, o VO65 “Racing for the Planet” da Mirpuri Foudantion Racing não deu hipóteses à concorrência e, neste sábado, em Génova, confirmou o triunfo na primeira edição da The Ocean Race Europe (TORE).

Com três velejadores olímpicos portugueses a bordo (Mariana Lobato, Bernardo Freitas, e Frederico Melo), a Mirpuri Foudantion Racing Team acabou por fazer uma competição quase perfeita.

O VO65 de bandeira portuguesa tinha vencido a segunda e a terceira regata oceânica, para além da regata costeira em Cascais, mas chegou ao último dia com apenas um ponto de vantagem sobre os segundos classificados, os holandeses AkzoNobel Racing Team.

Neste sábado, com o triunfo na regata costeira ao largo de Génova, o Mirpuri Foudantion Racing Team somou mais três pontos para um total de 21 pontos, deixando o Sailing Poland no segundo lugar, com 17 pontos, os mesmos do AkzoNobel Racing Team, que fechou o pódio.

“Os resultados são uma grande conquista de toda a equipa, é preciso muito esforço, dedicação e envolvimento de todos. Estou muito orgulhoso dos velejadores portugueses, Mariana, Frederico e Bernardo, que fizeram um trabalho incrível connosco. É excelente terminar com a vitória da regata costeira em Génova e provar que merecemos esta vitória”, afirmou no final o skipper francês Yoahnn Richomme.

Paulo Mirpuri, fundador da Fundação Mirpuri, destacou um dos objectivos da sua equipa, que procura passar uma mensagem de sustentabilidade: “Esta vitória permite que a visibilidade da nossa campanha chegue mais longe, a um maior número de pessoas, e esse é o principal desígnio do sucesso hoje alcançado. É urgente minimizar o problema a uma escala global e essa é a missão da Fundação Mirpuri, que com esta vitória alcança o objetivo de amplificar a sua mensagem a uma escala global”.

Na classe IMOCA, que pela primeira vez entra em competições da Ocean Race, a vitória coube à Offshore Team Germany, seguida da 11th Hour Racing Team e da LinkedOut.