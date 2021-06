Verstappen conquista em França a segunda “pole” da época

Holandês da Red Bull foi 0,258 segundos mais rápido do que Lewis Hamilton.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a segunda pole position da temporada, ao fazer o melhor tempo na sessão de qualificação para o Grande Prémio de França de Fórmula 1, sétima prova do Campeonato do Mundo.

Verstappen fez a sua melhor volta em 1m29,990s no circuito de Paul Ricard, em França, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 0,258 segundos, com o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) no terceiro posto, a 0,386, conquistando a quinta “pole” da carreira.

A sessão ficou marcada pelos acidentes do japonês Yuki Tsunoda (Alfa Tauri), que levou à amostragem de bandeira vermelha, e do alemão Mick Schumacher (Haas), durante a primeira qualificação (Q1), que obrigou a terminar a sessão ligeiramente mais cedo, apanhando desprevenido o canadiano Lance Stroll (Aston Martin), que acabou eliminado logo nessa fase.

Q3 CLASSIFICATION



Your final order from qualifying in Le Castellet!#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/MqleoSupFF — Formula 1 (@F1) June 19, 2021

Schumacher até conseguiu um tempo que lhe permitiu a melhor qualificação da carreira, no 15.º lugar, com a passagem à segunda fase, mas não pôde desfrutar devido aos danos provocados no seu monolugar pelo despiste sofrido.

Na derradeira fase da qualificação (Q3), Verstappen cotou-se sempre como o homem a bater, sendo o único a baixar ao segundo 29, na derradeira tentativa.

O mexicano Sérgio Perez (Red Bull) foi o quarto classificado, a 0,455 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em quinto, a 0,850s.

O Grande Prémio de França de Fórmula 1 é a sétima prova da temporada de 2021. Max Verstappen lidera o Mundial, com 105 pontos, mais quatro do que Hamilton, tendo ambos desistido na ronda anterior, no Azerbaijão.