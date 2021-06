A Serie A virou-se para a baliza

Na temporada 2020/21, a Serie A italiana foi a grande Liga europeia com melhor média de golos marcados. E este feito não é fruto do acaso: com um novo foco na prospecção de talentos, treinadores que arriscam mais e uma noção de espectáculo que privilegia os jogadores que pensam o jogo e acarinha os avançados, o futebol italiano está a mudar o seu paradigma e a olhar cada vez mais para as balizas adversárias. Com resultados evidentes na popularidade do seu principal campeonato, maior visibilidade dos clubes e uma selecção recheada de talentos.