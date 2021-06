Campeão europeu arrasado em Munique

Selecção portuguesa derrotada pela Alemanha por 2-4 na segunda jornada do Grupo F do Euro 2020. Ronaldo ainda colocou equipa de Fernando Santos em vantagem, mas a “mannschaft” foi quase sempre superior.

Portugal sofreu neste sábado a sua primeira derrota neste Euro 2020, ao perder em Munique com a Alemanha por 2-4, em jogo a contar para a segunda jornada. Com este resultado, mais o empate entre França e Hungria em Budapeste, tudo ficou em aberto no que diz respeito à qualificação para os oitavos-de-final.

A Alemanha entrou melhor no jogo, mas foi Portugal quem marcou primeiro. Aos 15’, numa excelente jogada de contra-ataque, Bernardo Silva levou a bola até meio do meio-campo germânico, fez o passe perfeito para Diogo Jota, que deu o toque para a entrada de Cristiano Ronaldo, que fez o 1-0, naquele que foi o seu primeiro golo à selecção alemã.

Apesar do revés, a formação orientada por Joachim Low não perdeu a compostura e deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo. Aos 35’, Rúben Dias meteu a bola na própria baliza num lance em que estava pressionado por Havertz e, aos 39’, foi Raphael Guerreiro a fazer o mesmo.

Fernando Santos fez uma mudança ao intervalo, com a entrada de Renato Sanches para o lugar de Bernardo Silva, mas foi a Alemanha quem voltou a marcar, aos 51’, por Havertz. Aos 60’, Gosens, o melhor em campo, fez o 1-4.

A selecção portuguesa ainda ganhou algum gás com um golo de Diogo Jota aos 67’, após assistência de Ronaldo, mas foi o máximo que o campeão europeu conseguiu fazer em Munique.

A última jornada do Grupo F disputa-se na próxima quarta-feira, com um Portugal-França em Budapeste, e um Alemanha-Hungria em Munique. Com duas rondas disputadas, a França lidera, com quatro pontos, seguindo-se Alemanha e Portugal, com três, e Hungria, com um.