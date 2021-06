Uma mão-cheia de boas decisões

Foi uma arbitragem bastante competente da equipa liderada pelo inglês Anthony Taylor. Num jogo com seis golos e alguns a necessitarem de avaliação cuidada, com apoio do VAR, fica também uma nota para a alta temperatura que se fez sentir e que obrigou a uma paragem para hidratação ao minuto 25 de cada parte. Uma decisão enquadrada nas chamadas “paragens médicas”.