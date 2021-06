Reality show das Kardashians acaba este domingo, mas as Kardashians nunca acabarão

Os millennials cresceram com o programa, a Geração Z vê-as como estrelas das redes sociais, negros, latinos e críticos atacam as suas muitas falhas. Gostos à parte, os últimos episódios marcam o fim de uma era para a reality TV.

Kim Kardashian é uma das celebridades mais reconhecíveis do planeta, alguém que pode ganhar mais dinheiro com um post patrocinado no Instagram do que algumas pessoas ganham na vida toda. Mas numa certa noite fria de Abril em 2018 ela era simplesmente uma mulher forçada a fingir que gostava do namorado da irmã. A família estava reunida numa sala de partos de um hospital à espera que Khloé Kardashian desse à luz, poucos dias depois de um vídeo ter aparecido na Internet mostrando o seu namorado, a estrela da NBA Tristan Thompson, aos beijos com outra mulher.