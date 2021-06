A arte explosiva de Vhils no universo digital

O artista visual português Alexandre Farto, conhecido como Vhils, que nos últimos quinze anos tem conquistado o mundo da arte com as suas técnicas únicas, voltou a fazer das suas esta sexta-feira. O seu último projecto, denominado Fim da Era Industrial, explora os edifícios em ruínas da zona industrial do Barreiro, onde tem o seu estúdio. Foi nesse contexto que o artista revelou na rede social Instagram, esta sexta, um vídeo, onde dá a ver uma das suas técnicas – a utilização de explosivos, para desvendar de forma instantânea o rosto de alguém. Neste caso trata-se de uma foto de arquivo de um operário local, dada a ver numa fracção de segundo, para rapidamente de seguida termos acesso à demolição de uma parede da estrutura do edifício.

Toda essa acção, entre o desvendar e o desfazer, ou entre o momento exacto de destruição e criação, ocorreu em cerca de dois segundos, mas Vhils capturou tudo de vários ângulos com o uso de uma lente de uma câmara que filma até 2000 frames por segundo. Através dos meios digitais ficou imortalizada essa obra impermanente, sendo aliás essa a única forma de tal acontecer, devido à tecnologia e à câmara-lenta da câmara. E agora será eternizada a sua arte efémera com NFTs. É que o vídeo da explosão e implosão irá a leilão na quarta-feira, dia 23, pela Niffy Gateway (uma plataforma de leilão de arte digital que iniciou uma parceria com a casa de leilões Sotheby’s), incluindo uma edição aberta e três edições limitadas.

Precisamente porque a arte de muitos artistas, como alguma das criações artísticas de Vhils, tem um carácter efémero, a forma de a tornar eterna, poderá ser através do processo de NFT. Ou seja, o objectivo, neste caso, é permitir que se possa adquirir arte digital de edição única. No leilão da próxima semana, além do vídeo serão apresentados vários fragmentos da explosão, tendo os destroços sido recolhidos e esculpidos a laser e à mão. De resto, o leilão também incluirá uma peça física que será oferecida gratuitamente.