Jesus talvez seja um D. Quixote

A Bíblia e Dom Quixote são dois referentes na trilogia que J. M. Coetzee (Cidade do Cabo, 1940) iniciou em 2013 com A Infância de Jesus, continuou com Jesus na Escola, em 2016, e agora termina com A Morte de Jesus. Se a Bíblia se manifesta de modo mais simbólico, Dom Quixote é convocado mais explicitamente para sublinhar o confronto entre imaginação e realidade presente nas obras do vencedor do Nobel em 2003 e vincado nesta trilogia que levou dez anos a escrever.