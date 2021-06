Está a ocorrer uma migração animal do meio rural para o urbano

Antes da mecanização, os terrenos agrícolas começaram por ser preparados com artefactos de pedra, mais tarde com enxadas e, posteriormente, arados com tracção humana ou animal. Este tipo de agricultura é benéfico para a biodiversidade do meio rural, porque aduba o solo com produtos naturais (estrume) e os campos estão marginados de árvores que ficaram das áreas florestadas derrubadas (“paisagem de bocage”, com vestígios de bois, ou bosque, normalmente em socalco). Além disso, são necessários prados para pastagem do gado de tracção que não estão em socalco, conhecidos no nosso país por prados de lima ou lameiros, que, por estarem permanentemente irrigados, são ecossistemas de elevada biodiversidade herbácea.