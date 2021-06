Quatro portugueses desaparecidos em desabamento de escola na Bélgica, avança jornal local

Uma escola em construção “desabou parcialmente” em Antuérpia, na Bélgica, de acordo com a imprensa local, fazendo um morto, nove feridos - oito em estado grave - e cinco desaparecidos, dos quais, quatro são funcionários portugueses da empresa Goorden Bouw en Service, segundo o jornal GVA (Gazeta de Antuérpia).

This is happening in Antwerp :/ pic.twitter.com/UKyvzQL1kE — ? (@Boeckx__) June 18, 2021

A identidade da vítima mortal ainda não foi revelada.

Segundo confirmou o jornal GVA, a empresa Goorden Bouw en Service estava a instalar fachadas na escola. Os funcionários estavam em andaimes quando o prédio desabou.

#instorting #update De oorzaak is momenteel onbekend. Meer onderzoek daarnaar volgt later. Onze eerste zorg gaat naar slachtoffers. Voorlopig nog een aantal personen vermist en onder het puin. De situatie is er zeer instabiel en dat maakt bevrijdingen en zoekacties heel moeilijk. pic.twitter.com/uTGSbmd8Wd — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 18, 2021

A SIC Notícias avança que a queda do edifício aconteceu pelas 14h30 (15h30 em Portugal) e que no local estavam vários trabalhadores. A ministra da administração interna do país disse que nesta primeira fase o importante era procurar os desaparecidos, acrescentando que existe a esperança de que estes sejam encontrados com vida.

No local estão várias equipas dos bombeiros acompanhados com cães a ajudar nesta busca.

Fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas informou ao PÚBLICO que estão a apurar mais informações sobre a situação.