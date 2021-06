Portugal já foi o país com melhores números da covid-19 da UE. Agora está em contraciclo

Centro Europeu de Controlo de Doenças mostra que, durante um mês, Portugal foi o melhor país da UE em número de casos. A situação tem vindo a piorar e o país registou, nos últimos 14 dias, 81 casos por 100 mil habitantes, valor acima da média europeia. Por outro lado, é o quinto país da UE com menos mortes por covid-19.

Durante mais de um mês, entre meados de Março e o fim de Abril, Portugal foi o país da União Europeia (UE) com a menor taxa de incidência de covid-19. Mas o aumento de casos das últimas semanas coloca Portugal no 13.º lugar da lista país da UE com a incidência mais alta. Nos últimos 14 dias, o país registou, em média, 87 casos por cada 100 mil habitantes, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).