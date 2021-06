O novo programa Erasmus, mais ecológico e digital, quer chegar a todos

Lançamento do programa europeu de mobilidade aconteceu esta sexta-feira em Viana do Castelo. O novo programa Erasmus+ para 2021-2027 conta com um orçamento de 26.200 milhões de euros.

Mais inclusivo, mais verde e mais digital: assim se descreve o novo programa Erasmus+ para 2021-2027, lançado na tarde desta sexta-feira no Centro Cultural de Viana do Castelo. O “mais emblemático programa europeu”, como o caracterizou o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, conta com um orçamento de 26.200 milhões de euros para este período, a que se somam 2.200 milhões advindos de “instrumentos de cooperação externa”. A verba dobra o investimento atribuído ao programa no período de 2014-2017, que era de 14.700 milhões de euros.