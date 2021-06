Foi “execução sumária” de Bruno Candé. MP quer 22 anos de prisão para homicida por ódio racial

Alegações finais do julgamento de Evaristo Marinho, o homem que disparou à queima-roupa contra o actor Bruno Candé no ano passado. Ministério Público considera provada a motivação por ódio racial e que arguido é um perigo para a sociedade, apesar da sua idade.

Foi premeditado e tratou-se de uma “execução sumária” de Bruno Candé, “sem apelo, nem agravo”. Estas são palavras do Ministério Público (MP) e suportaram o seu pedido de 22 anos de prisão para o homicida confesso do actor a 25 de Julho do ano passado.