Quatro mortes e 1298 casos de covid-19. Concelho de Lisboa com 306 casos por 100 mil habitantes

Portugal registou, desde terça-feira, mais de mil infecções diárias causadas pelo novo coronavírus. Nesse dia foram registados 1350 novos casos, o valor mais alto desde Fevereiro. Na quarta-feira, foram contabilizadas 1233 infecções e, esta quinta-feira, somam-se 1298 casos de infecção.

Desde o início da pandemia, o país regista, no total, 862.926 casos confirmados e 17.061 vítimas mortais, quatro referentes a esta quinta-feira. Os dados, que incluem a totalidade do dia de quinta-feira, foram divulgados nesta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A maior parte das infecções foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo. A região tem 862 novos casos, o que corresponde a 66,4% do total. No boletim desta quinta-feira é também actualizada a incidência da covid-19 por concelho. O município de Lisboa tem um dos valores mais altos do país: 306 casos por cada 100 mil habitantes.

Segundo o último boletim, existem 391 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 27 do que no balanço anterior — esta é a maior subida diária do número de pessoas hospitalizadas desde 29 de Maio, altura em que também deram entrada nos hospitais 27 pessoas. Há 94 doentes nos cuidados intensivos, mais seis que no último balanço.

Há ainda a reportar mais 686 casos de recuperação da doença, num total de 818.440 recuperações desde o início da pandemia. Feitas as contas, há mais 608 casos activos, o que significa que 27.425 portugueses ainda lidam com a doença. Há 36.675 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 2943 que no balanço anterior.

R(t) e incidência sobem novamente

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram actualizados no boletim desta sexta-feira e, segundos os mesmos, Portugal continua na “zona amarela”. De acordo com os últimos dados, o indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença, situa-se em 1,14 a nível nacional (1,15 se analisado apenas o continente). O outro indicador que guia a abertura do país, a incidência nacional a 14 dias por cem mil habitantes, está agora em 100,2 casos, tanto em termos nacionais como no continente.

Em relação à última actualização, verifica-se uma subida de ambos os indicadores. O R(t) situava-se em 1,12 a nível nacional e a incidência em 91 casos por cada 100 mil habitantes.

O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 343.200 casos confirmados (194 novos) e 5361 mortes (nenhuma em 24 horas). Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 329.635 os registos de infecção e 7237 mortes por covid-19 — e é a região do país com mais vítimas mortais, e registou três das quatro mortes do último boletim. O Centro contabiliza 120.848 infecções (76 novas) e 3025 mortes. O Alentejo totaliza 30.586 casos (39 novos) e 972 mortes (mais uma). No Algarve, há 22.940 casos de infecção (mais 88) e 364 óbitos. A Madeira regista 9827 casos de infecção (12 novos) e 69 mortes. Já os Açores registam 5890 casos (mais 27) e 33 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 8956 são homens e 8105 são mulheres. Das 17.061 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.201 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,6%. Das quatro mortes contabilizadas esta quinta-feira, três foram registadas em pessoas acima dos 80 anos e uma numa mulher entre os 70 e os 79 anos.