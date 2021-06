Covid-19. Concelhos acima do limite quase duplicam numa semana. Saiba como está o seu

Uma pandemia, dois países: quase 70% do território português está nos níveis mais baixos de risco, mas há 40 concelhos portugueses acima do limite de 120 casos, mais 18 do que na semana passada. Lisboa tem 306 casos por 100 mil habitantes. Odemira é o município com maior incidência.

O número de concelhos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes quase duplicou no espaço de uma semana. Entre a passada e esta sexta-feira, altura em que a Direcção-Geral da Saúde fez a última actualização deste indicador, o número de municípios acima do limite passou de 22 para 40.

Segundo o boletim, há 32 concelhos com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes (acima do primeiro limite de risco imposto pelo Governo); seis que registam entre 240 e 479,9 casos e dois que têm entre 480 e 959,9 casos.

Todos os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde vigora uma proibição de circulação ao fim-de-semana, estão acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes. Na semana passada, apenas três estavam neste nível de risco (Sesimbra, Lisboa, Cascais e Sintra). Os concelhos com mais casos são Lisboa, Sesimbra, Cascais e Barreiro. Lisboa, por exemplo, passou de uma incidência de 222 casos por 100 mil habitantes para 303 casos (uma subida de 38%).

O número de concelhos no patamar dos 120 aos 239,9 casos aumentou de 17 para 32 no espaço de uma semana. Neste grupo, os municípios com uma incidência mais elevada são Odivelas (192), Oeiras (199), Sintra (199), Ponta Delgada (203), Sobral de Monte Agraço (207), Cascais (217) e Lagoa, nos Açores (238).

No nível seguinte (240 a 479,9 casos) há mais dois concelhos que na semana passada. São eles Sesimbra (337), Sardoal (374), Sertã (316), Lisboa (306), Albufeira (265) e Grândola (253). Há ainda dois concelhos que registam entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, o segundo nível mais alto da escala: Odemira (506), que na semana anterior estava no nível abaixo, e Ribeira Grande (494 casos), que se mantém no mesmo nível da semana passada.

Não há nenhum concelho em Portugal no nível máximo de incidência. Por outro lado, existem 109 concelhos (35% dos municípios do país) com uma incidência cumulativa nula ou de nível mínimo: registam menos de 20 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Além disso, há 105 concelhos no segundo patamar mais baixo de risco, o que significa que quase 70% dos municípios do país (69,4%) estão longe do limite da incidência.

Os dados agora apresentados correspondem ao período entre 2 e 15 de Abril.

A fase de desconfinamento, em que Portugal entrou a 11 de Junho, abriu a porta a novos critérios para os concelhos com menor densidade populacional. Nestes municípios de baixa densidade populacional, cerca de um terço do território nacional, os limites de incidência passam assim para o dobro: entram em alerta quando atingem os 240 novos casos (em vez de 120) e recuam nos patamares de desconfinamento quando chegam aos 480 novos casos (antes aos 240). Para os restantes, os patamares são os que já estavam em vigor.