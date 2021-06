Ciganos e a sociedade: um esforço conjunto

Um estudo apresentado pelo Alto-Comissariado para as Migrações de 2017 calcula que existem cerca de 40 mil indivíduos ciganos em Portugal. As tradições da comunidade estão ainda muito presentes em Portugal. Para que consigam preservar uma cultura tão antiga é necessário que a consigam equilibrar com a conduta da sociedade maioritária, sem esquecer a defesa dos valores que a caracterizam.

Neste episódio do Repórter 360, produzido pela ESCS FM, a rádio da Escola Superior da Comunicação Social, em parceria com o PÚBLICO, João Pedro Morais, Mário Costa e Raquel Aguiar falaram com alguns membros da comunidade que nos traçam o caminho feito ao longo das últimas décadas e o caminho que se segue no futuro.

Ouvimos vozes de várias idades. De Alpiarça até Coimbra, falámos de cultura, educação, discriminação, política, justiça e de igualdade de género e circunstâncias. Tudo isto como mote para discutir o futuro da comunidade cigana enquanto parte da sociedade.

O programa Repórter 360 faz parte da rede de podcasts associados do PÚBLICO, entre os quais estão Histórias de Portugal, 45 Graus e O Fred e a Inês falam de coisas.

