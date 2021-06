Partidos melhoraram contas em 2020 após ano de legislativas

De um modo geral, os partidos políticos conseguiram melhorar as suas contas no ano passado depois de terem fechado 2019 com os cofres afectados pelo esforço da campanha eleitoral das legislativas. Os partidos têm de apresentar até ao final de Maio, à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, as contas referentes ao exercício do ano anterior assim como a lista dos meios e acções de propaganda política que envolvam um custo superior a um salário mínimo, mas quase metade não cumpriu esse pressuposto legal.