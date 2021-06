Governo insiste que a proibição de circulação é constitucional, mas as críticas adensam-se

A discussão não é uma novidade e as primeiras perguntas em relação à constitucionalidade dos limites à circulação na Área Metropolitana de Lisboa (AML) impostos pelo Governo a partir das 15h desta sexta-feira começaram logo no final do Conselho de Ministros, quando Mariana Vieira da Silva foi confrontada pelos jornalistas. A ministra de Estado e da Presidência insistiu que “no entender” do Governo a decisão “tem enquadramento na Lei [de Bases] da Protecção Civil e da Saúde Pública”, mas não foram precisas muitas horas para começarem a chover críticas às medidas sanitárias “claramente institucionais”, incluindo do bastonário da Ordem dos Advogados e de partidos como PCP e Chega. Em causa está a aplicação destas restrições sem que esteja em declarado estado de emergência (mas apenas a situação de calamidade).