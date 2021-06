António Oliveira desiste da candidatura à Câmara de Gaia

O até agora candidato do PSD esteve reunido com o líder social-democrata, Rui Rio, nesta sexta-feira.

Era o pré-candidato do PSD, do CDS e do PPM à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, mas desistiu da corrida. António Oliveira, ex-seleccionador nacional, já terá reunido com a direcção social-democrata para dar conta de que não estão reunidas as condições para concorrer ao lugar actualmente ocupado por Eduardo Vítor Rodrigues, do PS. A apresentação oficial da sua candidatura estava prevista para este sábado, mas o PÚBLICO já tinha apurado que iria ser adiada. A notícia da desistência foi avançada pelo jornal Expresso.

Em causa terão estado divergências com Cancela de Moura, que lidera a concelhia do PSD de Gaia e que não terá abdicado de entrar no segundo lugar da lista à autarquia. Em alternativa, podia encabeçar a lista à Assembleia Municipal, mas tal não era do agrado de António Oliveira. Em resposta à Lusa, o gabinete de comunicação do PSD confirma as “dificuldades de relacionamento” com a concelhia, mas não confirma a desistência.

“Esta é, neste momento, a verdade. Ele [António Oliveira] comunicou [a Rui Rio] que existia essa dificuldade de relacionamento e que já existe praticamente desde o início – queria que ele tivesse conhecimento disso – mas não lhe comunicou que queria desistir ou bater com a porta”, disse fonte do gabinete de comunicação do partido à Lusa.

Contudo, numa nota citada pela RTP, António Oliveira não deixa lugar para dúvidas. Fala em “questão de higiene" em vez de “desistência" e explica. “Ao longo de três meses fui sujeito a pressões, intimidações e ameaças. Tentaram impor-me o pior da mercearia partidária e envolver-me nas mais inacreditáveis negociatas de lugares. Quiseram obrigar-me a empregar os beneficiários do rendimento mínimo da política. Não conheço este PSD que, em Gaia, está prisioneiro de quem só lhe faz mal, para fazer bem a si próprio. Não quis acreditar que fosse possível fazer política com base nos piores princípios da espécie humana. Mas, aqui, em Gaia, no meu partido de sempre, é o que se passa.”

António Oliveira tem uma palavra de apreço para Rui Rio, a pessoa que o convidou para o desafio que abraçou “com todo o entusiasmo” e motivação.”Teria sido possível apresentar um excelente projecto para Vila Nova de Gaia, oferecer uma alternativa de governo aos cidadãos e levar a cabo uma campanha vencedora. Gaia merece muito mais do que tem tido com estes executivos liderados pela actual maioria. Rui Rio não tem culpa do que se passou. Terá sido, como eu fui, uma vítima do aparelho. Terá sido, como eu fui, traído por uma máquina que tudo faz por lugares, cargos e salamaleques”, concretizou.

O primeiro desencontro aconteceu ainda em Abril e foi noticiado pelo PÚBLICO. Nessa altura, o candidato queixou-se de não estar a ser envolvido no processo autárquico e o líder do partido, Rui Rio, teve de intervir para travar a sua desistência. As relações entre António Oliveira e Cancela Moura estavam já deterioradas ao ponto de o antigo seleccionador ter ameaçado retirar-se de campo por não ser envolvido nas escolhas para as juntas de freguesia.

O coordenador da comissão autárquica nacional, José Silvano, foi então obrigado a convocar uma reunião que acabaria por dar um voto de confiança ao candidato e aguentar a candidatura até agora.

O nome do ex-seleccionador nacional de futebol António Oliveira foi aprovado, na reunião da comissão política distrital alargada do PSD, que decorreu em 23 de Março na Seroa, concelho de Paços de Ferreira. Aquando do anúncio, Rui Rio elogiou o candidato. “Tem experiência para lidar com pessoas e gerir pessoas e está ligado à área empresarial, tem o perfil adequado para pegar na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e fazer um excelente trabalho. Não tenho dúvidas nenhumas”, afirmou.

Até agora foram oficializadas à Câmara de Vila Nova de Gaia as candidaturas do antigo seleccionador nacional António Oliveira (PSD), da deputada à Assembleia da República Diana Ferreira (CDU), do engenheiro civil Renato Soeiro, que foi em 2017 cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) e a do gestor Alcides Couto (Chega).

O PS sofreu um revés idêntico, mas muito mais condensado no tempo, quando o secretário de Estado Eduardo Pinheiro aceitou e depois renunciou a ser o candidato socialista à Câmara do Porto. com Lusa