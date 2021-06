António Costa no Colégio da Europa: “Vencemos em algumas semanas tabus que mantivemos durante anos”

Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou, em Outubro, o ano académico no Colégio da Europa, em Bruges, e António Costa encerrou-o nesta sexta-feira. O Presidente da República falou sobre Mário Soares, a quem foi atribuído o patronato académico do colégio, e descreveu-o como alguém que “sonhou com um Portugal livre numa Europa forte e unida, não uma Europa onde os princípios fundamentais são esquecidos, sacrificados por conveniências de curto prazo”. Já o primeiro-ministro, esta manhã, dedicou-se aos tabus que têm caído neste “curto ano” em que “quase tudo mudou”.

“Pela primeira vez, a Europa não respondeu uma crise através da austeridade. Pelo contrário, uniu-se para criar um novo instrumento financiado por uma emissão de dívida da comissão para apoiar o investimento e as reformas, relançando assim todas as economias europeias”, disse António Costa, numa cerimónia no Concert Hall de Bruges, onde foi recebido pelo ex-presidente do Conselho Europeu e actual presidente do Conselho de Administração do Colégio da Europa, Herman van Rompuy, e pela reitora da instituição e ex-chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

Foi depois dos curtos discursos de Mogherini e de Van Rompuy que o primeiro-ministro português fez a sua intervenção na qual falou sobre a semana e o momento histórico vivido na Europa, por ter havido “a primeira emissão de dívida” e a aprovação por parte da comissão dos primeiros planos nacionais de recuperação e resiliência. "Num curto ano, quase tudo mudou. Como dizíamos ontem, vencemos em algumas semanas tabus que mantivemos durante anos”, assumiu António Costa.

Há dois dias, em Lisboa, Ursula von der Leyen anunciou, ao lado do primeiro-ministro, a aprovação do PRR português, o primeiro a receber luz verde da Comissão Europeia (os fundos começarão a chegar em Julho). A presidente da Comissão Europeia sublinhou o “papel crucial” de Portugal na estratégia de recuperação económica e social europeia, nomeadamente através da presidência portuguesa do Conselho Europeu, que terminará este mês. “Não esquecerei como é que os portugueses enfrentaram tudo”, disse em Lisboa.