António Costa sobre “fecho” da AML: “Foi adoptada uma medida de razoabilidade”

O primeiro-ministro, que está em Bruges (Bélgica) no encerramento do ano académico do Colégio da Europa, falou aos jornalistas sobre a evolução da pandemia e anunciou que os números desta sexta-feira voltarão a ser elevados: 1290 casos a nível nacional, 900 dos quais em Lisboa.

“Se não adoptarmos medidas, a pandemia vai voltar a aumentar”, insistiu o primeiro-ministro, que defendeu a decisão do Governo de manter o calendário e apenas fazer a avaliação e alteração de medidas de 15 em 15 dias. António Costa aproveitou também para explicar que o Presidente da República, quando disse que não estava nos seus planos voltar atrás, estava a referir-se ao estado de emergência (como explicou a partir de Nova Iorque) e não às medidas que foi preciso tomar agora.

Sobre essas, o chefe do Governo disse que “o que foi adoptado foi uma medida de razoabilidade”, já que, “manda o bom senso fazer tudo o que é necessário e nada mais do que é necessário”. E justificou as medidas: “Quando olho para os números e percebo que dois terços dos casos estão na região de Lisboa, a primeira medida que tenho de tomar é impedir que extravase”, explicou. No entanto, deixou claro que não haverá um polícia a controlar cada pessoa. “A polícia tem uma missão e cada um de nós, outra. Temos de ter o comportamento adequado.”

António Costa aproveitou ainda para lembrar outras medidas que estão em curso: baixar de 12 para oito semanas a distância entre as duas tomas da vacina Astra Zéneca (para acelerar a vacinação); aumentar os postos de vacinação e os seus horários; passar enfermeiros que estavam em funções de registos para a vacinação; e agilizar a realização dos testes. De acordo com o primeiro-ministro, na próxima semana será aprovada legislação nacional sobre o certificado digital “ que será mais um bom incentivo para as pessoas se testarem”.

Numa breve referência aos eventos familiares, Costa pediu aos portugueses para terem cuidado e alertou: “Não atingimos a imunidade de grupo. Infelizmente, ainda não a atingimos.”