Tens pelo menos 28 anos e desenhas? A FLAD tem 20 mil euros para oferecer

As candidaturas da primeira edição do Prémio FLAD Desenho estão abertas até dia 30 de Junho. O vencedor recebe 20 mil euros.

A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) lançou a primeira edição do Prémio FLAD de Desenho, que terá uma periodicidade anual. As candidaturas estão abertas até 30 de Junho para artistas na área do desenho com 28 ou mais anos e que tenham nacionalidade portuguesa ou sejam estrangeiros residentes em Portugal há mais de cinco anos.

Os interessados devem fazer a candidatura online e submeter os respectivos currículos e portefólios. Quem quiser, pode enviar o portefólio por correio para o seguinte endereço: Rua do Sacramento à Lapa 21, 1249-090 Lisboa.

Os candidatos vão ser avaliados em duas fases. Na primeira, um júri irá seleccionar dez artistas, decisão que será conhecida a 15 de Setembro. De seguida, um júri internacional elegerá o vencedor, que recebe 20 mil euros. O anúncio será feito durante a Drawing Room Lisboa 2021, que terá lugar entre 27 e 31 de Outubro.

Os dez finalistas vão poder participar na Rota Prémio FLAD de Desenho e Drawing Room Lisboa de visitas a ateliers que será criada como evento paralelo à da Drawing Room Lisboa 2021. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Este concurso enquadra-se na “aposta no apoio às artes” da FLAD e “tem como objectivo apoiar a produção e inovação artística em Portugal”. A opção de eleger o desenho como a área a premiar prende-se com a “sua importante representação na Colecção de Arte Contemporânea da FLAD e por constituir uma expressão artística de relação muito íntima com o criador de arte”, pode ler-se no site da fundação.

