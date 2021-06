Na luta contra a junk food, crianças mexicanas põem as calorias que comiam em cima da mesa

Com apenas 11 anos, Daniela teve um ataque cardíaco. Pesava 75 quilos. “O médico disse-me que, se continuasse assim, não chegaria aos 18 anos”, contou a jovem de 14, natural da cidade mexicana de Texcoco, à Reuters. A adolescente pesa, actualmente, 81 quilos e frequenta, à semelhança de muitos outros jovens, o programa de perda de peso do Hospital Infantil Federico Gomez, na capital mexicana. Ao longo de 12 anos, com a ajuda de equipas compostas por médicos, nutricionistas e psicólogos, mais de 150 adolescentes mexicanos reaprenderam a alimentar-se e a perder peso. Mas nem sempre o resultado é o esperado. “Em vez de perder peso, estou a ganhá-lo”, lamenta Daniela.

O caso de Daniela é muito particular. Para além de ter um problema de rins, recentemente os médicos descobriram que sofre de diabetes, uma doença cujas complicações já vitimaram mortalmente oito dos seus familiares. A jovem diz que tenta cumprir o plano delineado pela equipa do hospital – que pratica exercício físico e que até gosta de alguns vegetais –, mas quando a diabetes se torna difícil de controlar e os níveis de açúcar baixam, ela precisa de doces para os regular. “Isso causa-me muita ansiedade e depois preciso de doces para compensar”, refere. Um ciclo vicioso. A sua mãe, Angelica, teme diariamente pela vida da filha, motivo pelo qual ambas são acompanhadas por psicólogos do hospital.

Angelica é dona de uma loja de conveniência, em Texcoco, onde alguns dos produtos mais vendidos são conhecidos por serem os mais prejudiciais à saúde: refrigerantes, batatas fritas, doces processados. Mas por todo o México há lojas como a de Angelica e não existem leis que impeçam menores de adquirir produtos alimentares que possam constituir um risco para a saúde. De acordo com um levantamento realizado pelo Governo mexicano em 2018, cerca de 80% dos cidadãos do país consomem refrigerantes diariamente e mais de metade dos adolescentes ingerem snacks e doces processados ou sobremesas todos os dias.

O impacto de medidas governamentais, como o aumento de impostos sobre os preços dos refrigerantes ou a regulação da venda de junk food a menores não acompanhados, tem sido quase insignificante. As estatísticas reflectem, aliás, que a percentagem de pessoas que sofre de diabetes no país aumentou um ponto percentual nos últimos dois anos – sendo que o último registo está nos 10,3%.

Num dia normal, antes de entrar no programa de perda de peso do hospital, Pricila ingeria cerca de cinco mil calorias – segundo o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável português, a necessidade energética diária de um adolescente de 14 anos ronda as 2500 calorias por dia. Aos 15 anos, a jovem pesava 113 quilos – tanto como o seu pai. A tentação por comida era o seu maior inimigo, conta à Reuters, e está por toda a parte. “Eu estava habituada a comer junk food e doces a toda a hora.”

Betzabe Salgado, nutricionista do hospital que acompanha Pricila na sua perda de peso, sabe o quão difícil é resistir a esse tipo de alimentos. A especialista acredita que, além de muito baratos e muito disponíveis, estes produtos são especialmente aditivos devido aos intensificadores de sabor que lhes são adicionados pela indústria alimentar. Acredita também que a fraca supervisão dos pais sobre a alimentação das crianças e adolescentes torna o consumo destes produtos mais comum entre esse grupo; mas aponta o dedo ao excesso de carga laboral que recai sobre os mexicanos e à morosidade das suas migrações pendulares, que lhes retira tempo passado em família ou que poderia ser canalizado para a preparação de refeições em casa.

Porém, não se pode responsabilizar apenas as crianças, adolescentes e pais pelo consumo deste tipo de alimentos. Ou mesmo o Governo mexicano que, em 2020, tencionava implementar uma lei que obrigava as empresas que operavam no país a etiquetar as embalagens de comida potencialmente perigosa para a saúde. Países como os Estados Unidos, Canadá, Suíça e outros da União Europeia, onde estão sediadas algumas das maiores empresas da indústria alimentar ao nível mundial, opuseram-se à implementação da lei no México, alegando vir em má altura devido à pressão económica colocada no sector pela pandemia de covid-19. Cinco membros do Governo mexicano, um advogado e dois grupos de defesa dos direitos dos cidadãos confirmaram à Reuters que o lobby da indústria alimentar conseguiu “empatar” a implementação da lei.

Em ano de pandemia, o impacto da obesidade, da hipertensão e da diabetes sobre a mortalidade associada à covid-19 fez-se notar especialmente. À Reuters, Barry Poplin, professor e investigador na Universidade da Carolina do Norte, garante que essas doenças têm reflexo sobre a mortalidade por covid-19 no México – país que apresenta uma das taxas mais altas do mundo. Afirma o académico que 45% das vitimas mortais da pandemia eram hipertensas, 37% tinham diabetes e 22% sofriam de obesidade. “A diabetes é uma bomba relógio”, alerta.

Carlos tinha 16 anos quando teve um teste positivo à covid-19, em 2020. Nessa altura pesava 137 quilos, o dobro do peso recomendado. Em resultado, passou um mês na Unidade de Cuidados Intensivos em recuperação. À semelhança de Daniela e Pricila, Carlos participa no programa de perda de peso do Hospital Infantil Federico Gomez e tem como objectivo emagrecer e não tornar, nunca mais, a ingerir quase seis mil calorias por dia, como acontecia há dois anos. “Às vezes o meu corpo pede algo açucarado e eu digo não.”