Fim de linha

Até há cerca de trinta anos, a CP manteve ao serviço das populações o Ramal de Moura, um troço ferroviário que unia esta então vila alentejana à capital do distrito, Beja. À laia de brincadeira, os mourenses, quando não lhes agradava o comportamento e a forma de estar dos forasteiros, isto é, dos que lá viviam mas não eram nativos, atribuíam o azar ao facto da estação ferroviária de Moura ser o fim da linha, leia-se do Ramal de Moura. Tudo o que não prestava, lá ficava retido! Não havia mais ramal.

Apesar de já não existir, parece que o síndrome do fim de linha continua a existir. Tive há pouco conhecimento que André Ventura será o candidato de Chega à Assembleia Municipal de Moura. Para “acabar com a bandalheira”, diz o tipo. Mas qual bandalheira? Estará a fazer confusão com os congressos do Chega?

Helder Pancadas, Sobreda

A bazuca europeia e os sem abrigo portugueses

Espero que os milhares de milhões de euros da “bazuca” europeia cheguem para tirar das ruas os sem-abrigo da pátria lusa. Portugal é useiro e vezeiro no recebimento de fundos europeus. Intervencionado financeiramente três vezes pelo FMI após a revolução do 25 de Abril continua a ser um bom aluno da cauda da Europa, não conseguindo revolucionar o parque habitacional destinado aos indigentes. A promessa de Marcelo Rebelo de Sousa em erradicar os sem-abrigo das ruas terminou com o anterior mandato presidencial. O Presidente da República vai lançar nova data ou estamos perante uma promessa eterna? Quem irá fazer parte da task force portuguesa para controlar a execução dos fundos da “bazuca”?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Biden e Putin em Genebra

A cimeira de Biden e Putin parece ter melhorado a meteorologia sobreaquecida entre os dois líderes e os dois Estados. Ainda bem para o desanuviamento, quando se trata dos superpoderes com grandes arsenais nucleares. O maior perigo para a humanidade será dar mais gás a um clima de guerra. Mas o confronto que divide países e o mundo, entre Oeste e o Leste, para além de conflitos geopolíticos, por vezes com expressão militar, ocorre fundamentalmente no plano económico, em sistema de dura concorrência ou por medidas sancionatórias. Um exemplo simples. O gasoduto North Stream (cieverni potok dva), que visa abastecer a Alemanha com gás russo, limpo e barato, está concluído, pronto a funcionar. Quem perdeu a parada, após porfiada batalha mediática? O gás de xisto norte-americano, mais caro e menos ecológico, fractal. A Euro-Ásia é um continente, de leste para oeste e vice-versa, de antigas rotas, desde Marco Polo.

José Manuel Jara, Lisboa

“Três para as Mercês”

Não posso deixar de felicitar vivamente Miguel Esteves Cardoso pela sua humorística crónica de anteontem no PÚBLICO com o título em epígrafe. Para além do humor patente ao longo da sua pequena crónica, Miguel soube envolver-se com o jogo da selecção portuguesa e também vibrou com os golos não sendo ele, propriamente, um apreciador de futebol. Se existem os jornalistas e comentadores desportivos ligados ao futebol que escrevem sobre a modalidade, Miguel teve o condão de assumir (e bem) esse papel e, com leveza e graciosidade descritiva, transmitiu-nos a paixão que um jogo de futebol pode oferecer. Principalmente quando é a selecção que representa o nosso país. E faz vibrar os portugueses, mesmo aqueles que não têm uma paixão assolapada pelo futebol. Bonita crónica, Miguel.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Aumento dos casos de covid

É espantosa a quantidade de pessoas que não usam máscara ou a trazem abaixo do queixo ou no braço. Onde moro devem ser mais de 50%. Percebe-se que as pessoas estejam cansadas das precauções, mas o que de todo não se percebe é que não haja ninguém na rua a fiscalizar e a impor o cumprimento das regras. Autoridades policiais ou civis estão completamente omissas. Afinal as ditas regras fazem parte da lei que estabelece o estado de catástrofe (ou de emergência) e são de cumprimento obrigatório. Seria suficiente uma vigilância com uma ou outra admoestação ocasional, e com multa ou outra punição em situações mais graves, por exemplo, no caso de magotes de desmascarados despejando garrafas de vinho ou cerveja na via pública, o que por aqui se vê algumas vezes.

Deste modo a lei que impõe as precauções não passa de um papel impresso sem qualquer valor. Espanta-me também não ver referências a estas situações quer nos órgãos de comunicação quer nos comunicados oficiais.

João Costa, Cacém