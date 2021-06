Será possível consolá-la?

Quatro décadas depois de ter descoberto que fora capaz de realizar um filme e quatro décadas depois de ter fechado as portas à emoção do cinema porque esse filme foi ignorado e ela se sentiu usada por “uma mentalidade misógina”, conseguirá agora acreditar que o vale era verde?

Talvez não. Mas a estreia de O Movimento das Coisas, realizado entre 1978 e 1985, vai consolar-nos.

Fábula construída em Lanheses, no Alto Minho, a sua poética não esconde uma gritante solidão nascida das sequelas do Portugal pós-revolucionário. Avancemos pelas brumas deste filme único.

Estava a desaparecer um país em 1978 quando uma cineasta de 31 anos, Manuela Serra, passou o rio Lima.

Transportava com ela reflexos do cinema militante dos anos 70. Nascida em 1948, deixara Bruxelas, onde estudara cinema no Institut des Arts et Difusion (IAD), quando aconteceu o 25 de Abril, que a fez regressar a Portugal para vir e ver, para redescobrir, documentar e contar. Seguir-se-ia a experiência comunitária na cooperativa Virver de que foi fundadora com colegas do IAD, os anos de Deus Pátria Autoridade (1975, em que foi assistente de montagem) ou Bom Povo Português (1980, assistente de realização), títulos emblemáticos, de Rui Simões, outro dos sócios da Virver, e do cinema da época.

Manuela quis depois prosseguir sozinha. Quando chegou a Lanheses para esperar pacientemente pela confiança das gentes, pelos gestos e cantos que dependiam dos ritmos do campo, e assim estrear-se na longa-metragem com O Movimento das Coisas, levava consigo os reflexos de um olhar “etnográfico”, se pudermos simplificar, e militante. Mas afastou-se em direcção a um lugar solitário, de interrogação civilizacional.

Com um historial acidentado de rodagem, em duas fases, o filme ficaria como a sua única obra e é uma obra única. Premiada em festivais como Manheim ou Tróia, foi sendo objecto de uma secreta devoção ao longo dos anos. Nunca estreou comercialmente. Até agora. Quando podemos descobrir, com ele, um país que desaparecia do mapa com a modernidade anunciada que queria “ver Portugal na CEE”, como dizia a canção; e uma intimidade recatada, em ressaca das experiências emocionais e sexuais do depois da Revolução.

O relato magoado de de Manuela Serra, hoje com 73 anos, está aqui, em entrevista... O nosso deslumbramento: é um filme fora de tempo, quando o vale ainda era verde.

Ainda um filme, Supernova, de Harry Macqueen, ainda um entusiasmo: um melodrama de câmara que não arvora bandeiras, dueto para dois actores de excepção em pico de forma: Colin Firth e Stanley Tucci

Estivemos no Teatro Viriato em Viseu quando Gabriel Ferrandini apresentou Hair of the Dog. Há quase silêncio e tormenta, recolhimento e fúria, neste fascinante álbum, música cada vez mais distante do jazz. Obra física mas também mental, segundo Vítor Belanciano

Tom Gallagher, docente de História na Universidade de Bradford que publicou diversos estudos sobre o salazarismo, defende em Salazar. O Ditador que se Recusa a Morrer a tese de que a figura persiste não apenas no imaginário colectivo lusitano mas também como referência política do actual regime.

Mas segundo António Araújo, o modo desgastado como Gallagher observa a contemporaneidade — não só a portuguesa, mas também a da União Europeia — fá-lo ceder ao canto da sereia de um passado que nunca existiu.

O ex-ministro da Cultura mais emblemático de França, Jack Lang, concordou em abrir os seus arquivos pessoais com uma condição: que fosse Frédéric Martel, jornalista e académico, a seleccionar, escolher, exumar, organizar e torná-los legíveis. A definir a linha editorial, uma vez que Une révolution culturelle : Jack Lang, dits et écrits peneira e ordena, hierarquiza milhares de notas, artigos, conferências e declarações. O livro levanta a tampa do caldeirão do que foram "os anos Jack Lang", mais de mil páginas que são o sonho de qualquer investigador, estudante, actor do mundo das artes ou apenas de um curioso. Revelando-se Lang um formidável lobista, um excelente técnico que conhecia perfeitamente o complexo aparelho estatal, que sabia ler um orçamento em pormenor e que era versado nos mecanismos legais que regiam tudo isso, empregando toda a sua convicção, argumentos brilhantes, a sua erudição, as suas relações sociais.

