A saudade é uma coisa tramada. Já por duas vezes tive a oportunidade de navegar num navio de cruzeiro – e das duas vezes tive a mesma reacção: foi bom e tal, mas prefiro outro tipo de viagem. Só que, mais de um ano depois desta pandemia nos ter obrigado a ficar em casa, já temos saudades de tudo: eu, que quando andei pelo Mediterrâneo maldisse a minha vida com as hordas de gente à hora das refeições, para só dar um exemplo, li o texto da Mara Gonçalves e dei comigo com vontade de me fazer ao mar. Em Maio, a Mara subiu a bordo do Costa Smeralda, o primeiro navio da Costa Cruzeiros a retomar operações, justamente pelo Mediterrâneo, e conta aqui como é a experiência de navegar numa bolha flutuante em tempos de covid-19. Pelo meio, traça também o estado da arte da indústria de cruzeiros, que está, aos poucos, a regressar aos mares. Navegar é preciso!

A Bárbara Wong, por sua vez, narra a sua viagem à Tunísia, igualmente em tempos de pandemia, e explica como o país quer transformar-se de um destino de massas num destino de luxo. Na nossa rubrica Memória de Viajante, o Sousa Ribeiro recorda a sua dupla passagem pela Birmânia.

O rio Minho separa Portugal de Espanha – mas também os aproxima. O Luís Octávio Costa andou a descobrir coisas escondidas na paisagem galega e voltou com histórias de resistência que se conjugam no feminino. Aqui está a luta das redeiras.

Já eu tive a sorte de andar pelos Açores e deixo-lhe hoje a sugestão de três hotéis em São Miguel que vale a pena descobrir: o Senhora da Rosa, o Sensi Azores e o Aqua Pópulo Eco Village. Ainda no capítulo da hotelaria, o Miguel Marques Ribeiro foi conhecer o The Lodge, em Vila Nova de Gaia, que ainda cheira a novo – e a vinho.

O João Ferreira Oliveira, que tem andado a ler histórias e a distribuir livros com a sua biblioteca sobre rodas, chegou ao fim da sua Viagem ao Interior. Vamos com ele até ao Alentejo e à serra algarvia?

Também temos novidades à mesa. A Andreia Marques Pereira foi conhecer o Obicà, o primeiro mozarella bar do Porto; e a Maria José Santana apresenta-nos ao Ar de Roque, em Aveiro. Já o Miguel Esteves Cardoso dá-nos conta da sua invenção: a Esfregona, uma espécie de pan bagnat de Nice. Nos vinhos, o Pedro Garcias escreve sobre jeropigas e vinhos da casa e o José Augusto Moreira e o Manuel Carvalho apresentam as novidades da semana.

Por fim, a Carla B. Ribeiro traz-nos as novidades do Model 3 da Tesla, o carro da marca que mais trunfos apresenta para conquistar o cliente europeu.

Por hoje estamos conversados. No próximo sábado teremos mais sugestões para os seus momentos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

