Com o seu legado em causa, desta vez Khamenei não quis arriscar

As presidenciais desta sexta-feira são as menos competitivas em mais de 20 anos no Irão, selando o declínio do campo reformista e consolidando o poder da chamada linha dura: a partir de Agosto, quando o novo Presidente, previsivelmente eleito à primeira volta e com elevada abstenção, ocupar o lugar, todos os cargos de topo nas instituições relevantes da República Islâmica estarão nas mãos do establishment religioso e dos “homens com armas”, os Guardas da Revolução.