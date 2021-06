Distribuição de vacinas é a “prioridade mundial absoluta”, diz Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, prestou esta sexta-feira juramento e tomou posse para um segundo mandato durante uma sessão plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Assumindo-se um “multilateralista devoto” e português orgulhoso”, Guterres escolheu a distribuição de vacinas contra a covid-19 pelo mundo como a “prioridade mundial absoluta”.

A recuperação mundial após a crise sanitária causada pela pandemia vai marcar o segundo mandato de Guterres à frente da ONU, que alertou para o aumento da pobreza, “com entre 119 e 124 milhões de pessoas caídas na pobreza extrema em 2020”.

António Guterres defendeu como prioridades para o “sistema internacional” a “prevenção e preparação” frente aos grandes desafios mundiais que são “a evolução da natureza dos conflitos e a probabilidade de futuras pandemias e outros riscos existenciais”. Num discurso cheio de avisos, o secretário-geral da ONU lamentou ainda o "declínio dos direitos humanos, a falta de regulamentação no ciberespaço e uma divisão digital crescente”.

Num curto discurso, dividido entre o inglês, francês e espanhol, Guterres dirigiu uma palavra de reconhecimento ao país de origem. "Tudo o que aprendi e me tornei” foi resultado do trabalho “em conjunto” com o povo português, disse o antigo primeiro-ministro.

A sessão contará também com discursos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

​A 8 deste mês, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, com 15 Estados-membros, aprovou por unanimidade um documento que seguiu para a Assembleia Geral, de 193 Estados-membros, para recomendar a recondução de António Guterres no cargo de secretário-geral.

A recandidatura de António Guterres, para que o antigo primeiro-ministro português e antigo alto-comissário da ONU para os Refugiados se disponibilizou no início deste ano, foi oficialmente anunciada pelo Governo português a 24 de Fevereiro, com uma carta assinada pelo actual chefe de Governo, António Costa, e endereçada aos dois órgãos da ONU.

Em Março, António Guterres divulgou a sua visão para um segundo mandato e, a 7 de Maio, apresentou-se para uma sessão de diálogo informal na Assembleia Geral, onde respondeu a perguntas dos Estados-membros e sociedade civil sobre como pretende dirigir as Nações Unidas nos próximos cinco anos e onde ouviu elogios vindos de representantes dos mais variados países pelo seu primeiro mandato.

Na altura, o secretário-geral propôs-se continuar no cargo como “construtor de pontes” e “intermediário honesto”, com o objectivo de enfrentar “riscos existenciais”, como a crise climática, degradação ambiental, desigualdades, ciberataques, proliferação nuclear, ou violações de direitos humanos.