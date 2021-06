Ministro garantiu a Vila Franca de Xira que contentores ficam em Loures

O ministro Pedro Nuno Santos assumiu, em recente reunião com o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira e com outros membros do executivo municipal vila-franquense, que a deslocalização do Complexo Logístico da Bobadela será feita dentro do território do concelho de Loures e não deslocando os parques de contentores ali existentes para municípios vizinhos. Parte significativa deste terminal terá que ser desactivada até final de 2022, para que a respectiva área sirva de espaço de apoio às Jornadas Mundiais da Juventude programadas para o Verão de 2023. Mas o destino dos milhares de contentores ali parqueados tem gerado polémica.