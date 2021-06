Hospitalizados 14 idosos por precaução após incêndio em lar de Barcelos

Um incêndio num lar em Macieira de Rates, em Barcelos, obrigou à retirada e hospitalização de 14 utentes por inalação de fumo. O fogo terá começado num colchão no piso superior da instituição.

Um incêndio num lar em Macieira de Rates, concelho de Barcelos, levou à retirada de 14 utentes que foram transportados para unidades hospitalares por precaução, adiantou à Lusa fonte da protecção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga referiu que o incêndio terá tido origem num colchão e devido ao muito fumo no local foi decidido retirar 14 idosos, que foram transportados para as unidades hospitalares de Barcelos, Famalicão e Póvoa de Varzim.

O alerta para o incêndio aconteceu por volta das 22h30 num lar em Macieira de Rates, concelho de Barcelos, distrito de Braga. O incêndio ocorreu no piso superior da estrutura residencial para idosos e apenas os utentes desse piso foram retirados. “Nesta altura, os bombeiros ainda procedem à ventilação do local”, explicou a mesma fonte.

Assim que tenham alta, os idosos irão poder regressar ao mesmo lar onde serão instalados no piso inferior, disse ainda.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Viatodos, que tiveram o apoio dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos e Famalicão, da SIV de Vila do Conde e da Cruz Vermelha de Macieira de Rates, num total de 49 operacionais apoiados por 20 viaturas.