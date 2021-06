Dois dias é quanto dura um graffiti com Rui Moreira antes de a câmara o mandar apagar

Dois trabalhos, um de Filho Bastardo, com o presidente da câmara do Porto no centro, e outro com uma mensagem escrita pelo artista “maismenos” foram apagados pelos serviços da câmara, em Contumil, no mesmo muro onde ficaram outros três pintados no mesmo dia — estes sem qualquer conotação política.

Dias antes de o presidente da câmara do Porto anunciar a sua recandidatura, um grupo de portuenses, de forma espontânea, certificaram-se de que a iniciativa que levaram a cabo no último sábado não entraria em choque com a vontade de um proprietário, também do Porto, que voluntariamente cedeu um muro para ser usado como tela para a arte do graffiti. Mas as duas pinturas que visaram Rui Moreira não duraram muito. A câmara diz que foi uma acção de rotina e estas eram as mais fáceis de limpar.