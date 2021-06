Cascais coloca cinco autocarros a circular para testar toda a população

Uma frota de cinco autocarros pretende assegurar, de forma gratuita e em todo o concelho de Cascais, a realização de testes rápidos de antigénio. A acção tem início na próxima segunda-feira e tem como prioridade a população não vacinada.

A medida faz parte do “Plano Local de Testagem Gratuita” de combate à pandemia que Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, acaba de emitir por despacho e onde são definidos os critérios deste mesmo plano que se manterá em vigor “pelo tempo que for necessário”, sendo “objecto de reavaliações quinzenais”.

Testar sobretudo em pontos de grande concentração

Assegurados por cinco viaturas caracterizadas — o Covid-Bus (que será reactivado) e mais quatro viaturas de menor dimensão — a testagem vai ser assegurada por uma equipa de voluntários e técnicos municipais com formação adequada e terá lugar, principalmente, em pontos de grande concentração de pessoas tais como zonas de restauração, terminais rodoviários e ferroviários, entre outros.

A rota de locais cobertos pela testagem será divulgada semanalmente nas plataformas de comunicação da Câmara Municipal de Cascais.

A Câmara Municipal de Cascais vai também testar os participantes em eventos sociais como casamentos, baptizados e outros — em locais como Igrejas ou no Registo, mediante informação prévia.

Os veículos Covid Bus serão acompanhados por elementos da Polícia Municipal sendo clara a mensagem da autarquia quanto à necessidade de maior intervenção das forças de segurança em situações de ajuntamento: “iremos convidar as Forças de Segurança para também estarem presentes, a fim de dissuadirem comportamentos não conformes com a lei e orientações do Governo”, refere-se no despacho.

Reforço na marcação para vacinação

Em simultâneo, a Câmara quer acelerar a vacinação, pelo que, do despacho, conta a vontade de reforçar “a mobilização para a marcação de vacinação, tendo em vista o objectivo da imunidade de grupo o mais rapidamente possível”.

Noutra frente, a Câmara Municipal de Cascais vai também reforçar o apoio às equipas de rastreamento, “com o objectivo de se identificarem os contactos de risco e mais rapidamente isolá-los, cortando as cadeias de transmissão”. O centro de rastreio epidemiológico funciona no Centro de Congressos do Estoril e conta com o apoio de diversos colaboradores municipais.

“É urgente travar a pandemia. A nossa saúde comunitária, as nossas famílias, as nossas empresas, a nossa economia depende disso”, pelo que “a Câmara de Cascais não regateará esforços para continuar a defender os cascalenses e a saúde pública”, refere Carlos Carreiras.

Texto editado por Pedro Esteves