Câmara de Lisboa enviou dados pessoais de manifestantes para embaixadas em pelo menos 52 protestos

A Câmara de Lisboa enviou dados pessoais de manifestantes para embaixadas em 52 protestos que ocorreram entre 2018 e 2021, num total de 58 manifestações nesse período. Desde que a câmara assumiu a competência de ser informada de protestos, em 2011, houve 180 manifestações junto a embaixadas.

O presidente da câmara está a apresentar, numa conferência de imprensa que começou com 50 minutos de atraso, as conclusões da auditoria aos procedimentos adoptados pela câmara em manifestações, depois de a autarquia ter enviado dados pessoais de activistas anti-Putin para a embaixada russa.

O caso, revelado pelos jornais Expresso e Observador, gerou um turbilhão na política nacional, com Marcelo a considerá-lo “efectivamente lamentável” e o primeiro-ministro a classificá-lo como “um erro administrativo”.

A auditoria abrangeu o período entre 2011 e 2021, apanhando também um mandato e meio de António Costa como autarca. Foi em 2011 que os governos civis foram extintos e a competência de receber as comunicações prévias sobre manifestações transitou para as câmaras municipais. Nenhuma norma da lei obriga as autarquias a enviar informações para as entidades visadas pelos protestos, nem sequer para a PSP, e cada câmara procede como entende.

Além disso, desde 2018 que está em vigor na União Europeia o Regulamento Geral de Protecção de Dados, que a câmara violou e que pode dar origem a uma multa de 80 milhões de euros.