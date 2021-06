Baixos níveis de Santa Clara levam associação de regantes a deixar pequenos agricultores e peixes à míngua de água

Uma carta que está a ser enviada pela Associação de Beneficiários do Mira (ABM) a centenas de pequenos agricultores precários, e a que o PÚBLICO teve acesso, vem revelar a situação em que se encontra o armazenamento de água na albufeira de Santa Clara. O seu conteúdo refere que uma das maiores barragens do país “continua num nível crítico o que limita o fornecimento de água às áreas beneficiadas”, pelo que o abastecimento das culturas anuais realizadas fora do Perímetro de Rega do Mira (PRM) deixa de poder ser feito. Além disso, nem o caudal ecológico está a ser respeitado, pondo em causa a fauna piscícola deste rio.