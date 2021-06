A queda dos “anjos” da Victoria’s Secret: “O espelho de uma sociedade mais consciente e que exige mais”

O desfile anual da Victoria’s Secret já não vai contar com supermodelos em roupa interior e asas. Em vez delas, a marca vai dar destaque a sete mulheres associadas a causas como a igualdade de género e os direitos LGBTI+. A mudança foi anunciada esta semana, mas não surpreende: é uma tentativa de acompanhar a “mudança no sistema da moda, que é cada vez mais inclusivo” e de chegar a um público que já não fica satisfeito com os modelos “tamanho único” – na roupa e na passarela.