Noah: onde acaba a autonomia de uma criança e começa a negligência dos pais?

Noah foi encontrado ao fim de 35 horas sozinho sem mazelas de maior. No entanto, outra discussão assumiu o centro das atenções: onde acaba a parentalidade assente em proporcionar autonomia e começam os comportamentos negligentes?

​Noah tem dois anos e oito meses e, de acordo com as primeiras conclusões das autoridades, durante 35 horas sobreviveu sem o apoio de nenhum adulto. O resgate com final feliz foi aplaudido, mas depressa vieram a lume outras questões, como a possibilidade de se estar diante de um caso de negligência parental, depois de a Polícia Judiciária não ter encontrado indícios de crime. Uma ideia sobre a qual diferentes especialistas divergem.